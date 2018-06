Inocente acusado de matar a Rodrigo recupera su libertad

El juez de Mineros con suplencia en Montero, René Blanco León, determinó libertad irrestricta para el tercer detenido, un adolescente de 17 años, sospechoso de participar en la muerte de Rodrigo Ribera Subirana, de 22 años. Las investigaciones han demostrado que el muchacho no tiene nada que ver en el asesinato, aseguró la autoridad.

“Haciendo una investigación objetiva se ha determinado de que el jovencito el inocente de toda culpa y no es el autor, yo lo que he ordena es su libertad irrestricta”, dijo.

Tras el desenlace fatal cibernautas subieron inmediatamente la foto del adolescente acusándolo de pandillero y de ser el autor material del crimen sin pruebas, ni evidencias, que demuestren su participación. Incluso algunos medios habrían replicado la imagen por la pantalla chica.

Bernardo Parada, padre del adolescente, anunció en tono molesto que iniciará una acción legal contra los que acusaron a su hijo y difundieron su fotografía, estigmatizando de este modo su imagen.

“No tenían por qué hacerle toda esta maldad, yo voy a tratar con los medios de comunicación para que se borre la imagen de mi hijo, esto no puede quedar así, me lo han embarrado a mi hijo, al año le toca entrara a la universidad y con qué cara va entrar, me lo van a ver mal a mi hijo, voy a tomar una acción legal contra esa joven que me lo ha tildado mal a mi hijo”.

