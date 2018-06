Atraco armado en el norte de La Paz deja un cooperativista muerto y tres heridos

Un atraco a mano armada registrado a unos 15 minutos de la Comunidad Suche, de la Provincia Franz Tamayo, al norte del departamento de La Paz, dejó un muerto y tres heridos. Los cuatro mineros cooperativistas pertenecen a la Cooperativa Pan de Azucarani R.L.

El fallecido fue identificado como Eduardo Callizaya Mamani y los heridos son: Edelman Soliz Flores, Yawar Villca Hilario y Paulino Pillco, dos se encuentran internados en el hospital Agramont y uno en el hospital del Norte de la ciudad de El Alto, según un informe de la radio de las cooperativas mineras Fedecomin.

El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de junio al promediar 10.30 cuando los cuatro mineros retornaban de una feria que se realizaba en la frontera Bolivia-Perú, luego de comprar repuestos para maquinaria. Se presume que los asaltantes fueron ciudadanos peruanos.

“En el camino apareció una persona trancándonos el paso, cuando nosotros hemos parado la movilidad directamente disparó a la movilidad indicándonos que bajemos del auto, cuando yo me estaba escapando, de repente sentido un Impacto de bala en mi brazo, me tiré al piso, ya no podía escaparme, escuche más disparos, me volteé y las mismas personas se escaparon en una moto, cuando todo pasó me levante y los tres de mis compañeros estaban heridos y el dueño qué es Eduardo se estaba desangrando, habías recibido un disparo en la cabeza”, relató uno de los heridos, Edelman Solía Flores, quien además es cuñado del fallecido.

Por su parte, Juan Gorki Arostegui, abogado del fallecido, denunció que su cliente había sido amenazado de muerte y con arma de fuego por algunas personas a quienes les siguió tres procesos penales por haber avasallado su concesión.

