El alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló este jueves que cree “en la palabra” de Calos Mesa, quien anunció en varias oportunidades que no será candidato presidencial en las elecciones generales del 2019.

“Carlos Mesa ha dicho que no va a ser candidato y no tengo porque no creerle”, aseveró el máximo dirigente de Sol.bo.

Revilla, evitó hablar de su posible candidatura a la presidencia para las elecciones de 2019. Señaló que está a la espera de que el Órgano Electoral le dé la personería jurídica nacional a Soberanía y Libertad (Sol.bo).

No obstante, dejó en claro que será el próximo año cuando decida si se postula o no a la presidencia. Por ahora, no es algo que le quite el sueño. “Estamos abocados a construir nuestro partido, hacerlo crecer”, sentenció.

LA PAZ/Agencias