El presidente de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Pedro Montes sostuvo que la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) causó el enfrentamiento entre cooperativas y pobladores en la localidad de Arcopongo, con un saldo de una persona muerta y varios heridos.

“La dirección nacional es la AJAM y la departamental son los directos (responsables), los que no han atendido y han empezado a buscar este tipo de enfrentamientos, hasta han tenido el atrevimiento de decir les damos 15 minutos para solucionar, y en las cosas que han pasado deben asumir las responsabilidades”, dijo Montes.

Agregó que los funcionarios de la AJAM “parece que no son titulares sino solo suplentes tanto en la nacional como en la departamental y eso perjudica. Hemos coadyuvado a agotar el diálogo que es lo más prudente para que no haya sufrimiento de sangre, eso no queremos”.

El presidente del consejo de administración de la cooperativa Ullakaya Condorini, Francisco Aduviri, anunció que defenderán su área explotación ante cualquier intento de entregar el sector por parte de la AJAM.

“No vamos a claudicar, sino más al contrario vamos a consolidar nuestra área minera, pero no con la violencia, estamos apostados en el lugar donde nos han asesinado, y no vamos a movernos ni atrás ni adelante hasta que no haya solución es la decisión de la base. Vamos a consolidar nuestra área minera”, sostuvo Aduviri.

