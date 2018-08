La directora General Ejecutiva de Lotería Nacional, Rossio Pimentel, realizó la campaña denominada “Una Jornada de Solidaridad” que va en beneficio de familias de escasos recursos económicos cuyo objetivo principal es colaborar a dichas personas con la entrega de productos de primera necesidad.

“Hemos instalado esta jornada en un día especial y hemos denominado “Una Jornada de Solidaridad (…), hoy vamos a empezar todo el día, hasta finalizar la jornada a entregar a una familia, otra familia, una tras otra, con el trabajo coordinado (…), hoy día es una jornada de solidaridad, todos desplegaremos nuestro trabajo para ayudar a más de diez familias que solicitaron ayuda a Lotería Nacional”, sostuvo Pimentel.

En la presente jornada se entregará a las familias beneficiadas cerca de 50 mil bolivianos que serán entregados en productos como arroz, leche, aceite, azúcar, electrodomésticos, motocicletas, bolsas de cemento, entre otros.

“Hay ratos no tenemos nada que comer, hay ratos no tenemos para meterá a la boca el pan de cada día para nuestros hijos (…) yo he venido a pedir a ayuda, he venido a pedir colaboración aquí”, fueron las palabras de una de las beneficiarias.

Por otra parte la Directora de Lotería Nacional anticipó que próximamente se realizará un sorteo de la lotería denominado “Todos contra el Cáncer” con el objetivo de ayudar a las personas que sufren de esa enfermedad y no están en las posibilidades de pagar sus tratamientos ni sus medicamentos.

LA PAZ/Lonabol