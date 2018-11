El nuevo fiscal de La Paz, Williams Alave, designó a su antecesor, Edwin blanco, en el área de informaciones y control de biométrico, los nuevos roles le fueron encomendados mediante un memorándum fechado el 1 de noviembre.

“A partir de la fecha se le designa para asumir funciones en la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones bajo la responsabilidad y supervisión del fiscal de materia Omar Yujra Paucara debiendo realizar las labores que le sean asignadas”, dice parte del documento.

Al respecto, Blanco dijo que está asumiendo el cargo y que no lo ve como un castigo.

“No hay castigos acá, si me hubieran mandado a provincia hubiera ido a provincia tranquilamente, no olviden que he estado de fiscal de provincia por dos años, castigo yo creo que no porque el trabajo que se realiza en el ministerio público en toda área es un amplio y complejo”, indicó en contacto con los medios locales.

En su criterio, “ver el tema de información y las soluciones es complejo”. Indicó que él no tiene porqué renunciar porque no hizo nada malo.

Por su parte, el diputado opositor, Amilcar Barral, indicó que ésta nueva designación es una “degradación” y utilizó la analogía de “que a un gerente lo bajen a portero”, sin embargo dijo que “entendemos que Blanco no puede ser destituido” pero que si tiene un poco de amor propio “debería renunciar”.

LA PAZ/Fides