Un joven albañil identificado como Moisés Motero Choque fue detenido por la Policía la mañana de este viernes, en la ciudad de Potosí, por haberle dicho al presidente Evo Morales que Bolivia dijo No y que respete los resultados del 21 de febrero de 2016.

“Solamente (he dicho) Bolivia dijo No”, manifestó el joven a radio Fides Potosí. Este es uno de los primero incidentes que se registran en medio de varios actos en homenaje a la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810.

Cuando se le consultó si le había echado con agua al Mandatario, este respondió: “Yo no he hecho nada, solamente (le he dicho) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (celdas policiales), Bolivia dijo No, respete el referendo del 21 de febrero”.

Tras el incidente la Policía lo detuvo y fue conducido a dependencias policiales. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dijo que el hecho está siendo evaluado y que en caso de haber elementos jurídicos para procesarlo inmediatamente se lo procesará por haber ido en contra de le investidura del jefe de Estado.

El joven, que aseguró no pertenecer a ningún partido político ni plataforma, explicó que le dijo esas palabras al Presidente porque tiene que respetar los resultados de la consulta y porque no respetó la movilización de los potosinos.

POTOSÍ/Fides