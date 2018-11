Ismael T. C., de 30 años, el único aprehendido por el secuestro de Maribel Copa Rojas (28), en Challapata, dijo a radio Fides Oruro que no conoce a los captores de la joven que fue rescatada con vida y que sólo tenía que entregar una encomienda.

Tras la audiencia de medidas cautelares, el juez Reimar Choque, determinó remitir a Ismael, con detención preventiva, al penal de San Pedro de la ciudad de Oruro. Anoche mismo fue trasladado.

Ismael, oriundo de Pampa Aullagas, del departamento de Oruro, aseguró su inocencia y contó que se contactó con los captores de Maribel pero que fue sólo para entregar una encomienda que tenían que recoger.

“No los conozco, yo solo estaba trabajando de chofer, por el celular nomás (me han seguido), es sólo por la llamada que yo he hecho, por esa encomienda que me han llevado, he llegado allá y he llamado porque quería que recojan su encomienda y de ahí me han seguido”, declaró.

“No soy ningún secuestrador como me están tratando, soy agricultor, por esos días he venido a trabajar de chofer”, acotó.

Explicó que vive en el área rural y se dedica a la agricultura, tiene tres hijos y una esposa. Con lágrimas en los ojos dijo: “No sé qué va pasar con ellos, me preocupa harto de mi familia, soy inocente, quisiera que se haga justicia”.

Por su parte, el padre del detenido Gregorio T., dijo que su hijo fue a trabajar de chofer para ganarse unos pesos.

“Mi hijo es inocente, por estos días ha venido a trabajar, nosotros somos del campo, vivimos en el campo, somos agricultores y de la cría de camélidos vivimos, (…) le han dado una encomienda los malhechores y los malhechores le han pedido su número de celular de mi hijo, como los del campo somos conscientes y conscientemente mi hijo le ha dado su número de celular y mi hijo le ha preguntado cuando va recoger su encomienda nada más que eso (…), así a la gente campesina nos usan estos malhechores”, indicó.

