El presidente Evo Morales minimizó la movilización de las las plataformas del 21F que llegó este jueves a ciudad de Paz en rechazo de su habilitación para las elecciones primarias del 2019.

“Esta concentración es más grande que la concentración de la derecha que está en La Paz. Se contabilizó unas 520 que han llegado a La Paz, aquí debe haber 2.000. ¿Qué plataformas?, son alfombras de la derecha”, dijo Morales.

Aseguró también siente ganas de armar seminarios para que los defensores del voto del 21F aprendan a organizar una marcha.

“Soy capaz de pasarles un taller o un seminario (a las plataformas) de cómo se marcha, de cómo se organiza. Cómo captar al pueblo, porque no es sencillo marchar” acotó Morales.

Luego de una semana de movilización los marchistas que salieron desde Konani, carretera La Paz- Oruro y otros desde Chaparina y Chulumani, llegaron hoy a sede de Gobierno para manifestar el pedido de respeto al voto del 21 de febrero que dijo No a la repostulación de Evo Morales.

“Me informaron que en la carretera les gritaban y les decían vagos”, subrayó el líder del MAS sobre la llegada de los marchistas.

Respecto a su habilitación, Morales afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sólo tiene un rol administrativo y que no tiene la atribución de definir si es o no es candidato.

“La derecha sabía exactamente que el rol del TSE es una cuestión administrativa. Ellos no son jueces para definir si Evo es candidato o no es candidato”, dijo Morales.

Aseveró que la oposición engaña y miente a sus bases alentando la posibilidad de que el TSE lo inhabilite como candidato. “Eso no es atribución del Tribunal”.

LA PAZ/Fides