El cardenal Toribio Ticona ratificó este sábado que Evo M orales es su amigo, pero está en desacuerdo que solamente una persona gobierne el país.

“De lo que yo vivía y he vivido con la gente pobre, está mejor (Bolivia). A pesar de que no soy del partido de Evo, sino es mi amigo, veo que está bien, pero ahora que estamos peleando, puede ser también para un atraso o una ruina, porque al final tampoco estoy de acuerdo que uno no más gobierne”, dijo Ticona.

Sin embargo, también sugirió a los políticos prepararse “seriamente” para gobernar y no como en el pasado sólo con el sentido de aprovechamiento de cargos o por el dinero.

Tienen que prepararse para gobernar “como un servicio, puesto que Jesús ha dicho: yo he venido, no para que me sirvan, sino para servirles; por eso (por ejemplo) ser cardenal es un servicio, ser cardenal es un honor, no es un poder”, remarcó en una entrevista con el programa “No Mentirás” de la red PAT.

El Cardenal llamó a los bolivianos a actuar como “hombres de fe y vivir verdaderamente el mandamiento del Señor, que no ha dicho enójense en vida (o actúen con) violencia”.

El Señor lo que ha dicho es “ámense los unos a los otros como yo les he amado (…) no devolvamos el mal por el mal, pensemos un poco en el reino de Dios y en el mensaje del Señor, no solamente en las cosas de este mundo, donde nos viene la ambición del poder”, apuntó.

LA PAZ/Agencias