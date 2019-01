Cómo si tratará de una telenovela, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, convocó este lunes a una conferencia de prensa para declarar que le fue infiel a su esposa y que ahora ella lo chantajea.

”Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, pero no justifica que me hagan chantajes y me hagan denuncias falsas sobre violencia”, dijo Tezano Pinto al borde del llanto.

Después dijo que su exesposa lo chantaje con amenazas con la amenaza de llevarlo ante las autoridades acusado de violencia intrafamiliar y contra la mujer.

Durante la conferencia presentó imágenes de las conversaciones con su excónyuge mediante una red social, en las que ella lo amenaza con denunciarlo a las autoridades.

Aseguró que ya no soportaba más el seguir siendo chantajeado y acusado de maltratar a su esposa y por eso se presentó ante los medios para presentar su “drama” personal.

Recordó que “no tengo fortuna” y que su único ingreso es el sueldo que percibe como Defensor del Pueblo y está es otra razón para denunciar el chantaje de su expareja.

En la conferencia de prensa se esperaba que hable del pedido de la alcaldía de La Paz de interponer una acción popular para la intervención del bloqueo del relleno sanitario de Alpacoma.

LA PAZ/Fides