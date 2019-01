El gobernador de La Paz, Féliz Patzi, aseguró el miércoles que la situación en el relleno sanitario de Alpacoma “no es tan alarmante como se decía”,porque los 20.000 litros de lixiviados y 850.000 toneladas de basura que se deslizaron no llegaron al río Achocalla, aseguró.

“Hay que ser bien honesto, realista y muy objetivo. Se ha ido controlando los lixiviados, no han llegado al rio de Achocalla”, aseveró la primera autoridad departamental.

“Se ha mandado a inspeccionar el relleno sanitario y hoy día recién me harán llegar el informe detallado, pero sabemos que la situación no es tan alarmante, hay que ser bien honesto, se ha ido controlando los lixiviados y no han llegado al río Achocalla, el deslizamiento está dentro del área del relleno no ha traspasado ni afectado a las viviendas, ni al saneamiento”, agregó.

El deslizamiento desató una protesta de pobladores de Achocalla, que instalaron un bloqueo que impide el traslado de basura al relleno sanitario. Lo cual ha generado que se acumulen los desechos en algunas calles paceñas.

Patzi dijo que, si bien los habitantes de Achocalla tiene derecho a manifestarse, pero no están tomando el camino correcto, puesto que de decidir cerrar el relleno, eso no sería de inmediato, sino habría un proceso.

Señaló que la Gobernación está elaborando un informe al respecto, y que en consecuencia establecerá si el relleno debe cerrarse.

LA PAZ/Con datos del GADLP