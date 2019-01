Ante más de 25 mil personas, el equipo de Always Ready no pudo ante Wilstermann con el que empató a dos goles (2-2) en el estadio Municipal, de El Alto (La Paz). Los millonarios se estrenaron en ese reducto con una igualdad que no esperaban, pues la apuesta era los tres puntos y tuvieron que conformarse con una unidad.

Para Always Ready era el estreno en el reducto que sumó puntos para salir campeón de la Copa Simón Bolívar y así lograr el ascenso a la profesional, ese mochila pesada no pudo ser cargada por los jugadores quienes ganaban 2 a 0 y fueron traicionados por los nervios, pues no supieron conservar esa diferencia y se quedaron con un sólo punto, algo que no estaba en sus planes, pero que se dio ante una exigente hinchada que tras el empate quedó enmudecida.

Always Ready se puso en ventaja en el minuto 31 mediante Jorge Cuellar, quien ingresa al área de peligro con olfato goleador, antes William Ferreira, consigue cabecear la pelota pero esta es despejada por el golero Arnaldo Giménez, pero estaba atento el primero para anotar el 1 a 0, ese gol hace estallar de júbilo al hincha que celebró con todo la conquista.

Era un partido de buen trámite, las llegadas eran rápidas pero finaliza el primer tiempo con el 1 a 0 para los locales. En el retorno al campo de juego los millonarios consiguen su segundo gol en el minuto 54 mediante Marcos Ovejero quien también estaba atento, primero remata Ferreira pero la pelota choca en el pie del golero, es Ovejero el que lograr enviar el balón al fondo del arco.

Los rojos cochabambinos no se desesperan, mantienen su juego y es a los 65 minutos cuando Ricardo Pedriel consigue convertir con un cabezazo que deja mal ubicado al golero Raúl Olivares quien nada puede hacer para impedir el 2-1. El tanto sorprendió a los millonarios que no lograron recuperarse, prueba de ello es que a los 72 minutos llegó el segundo tanto para la visita mediante Cristian Chávez, quien hace prevalecer su experiencia (2-2 final).

El empate fue muy bien controlado por el plantel cochabambino que también perdió un hombre por tarjeta roja, fue expulsado Oscar Vaca en el minuto 45. Pero los locales se quedaron con dos jugadores menos, fueron expulsados Oscar Añez (23´) Marc Enounba (95´), las diferencia fue aprovechada por la visita.

EL ALTO/APG