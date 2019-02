“Los bolivianos al regresar al país tienen dos grandes obstáculos: La Aduana y la Policía. Unos nos quieren decomisar todos y los otros quedarse con nuestro dinero”, afirmó Juan Ventura representante de los residentes de Bolivia en Brasil, en AM del Grupo Fides este viernes.

El representante agregó que “muchos vuelven de Brasil a Bolivia, porque Jair Bolsonaro es un gobernante anti emigrantes”.

Después Ventura continuó: “La mayoría de nuestros compatriotas están volviendo por tierra a Bolivia y algunos están trayendo sus herramientas de trabajo, pero al ingresar al país la Aduana no respeta la ley que permite a los bolivianos volver hasta con 50 mil dólares en herramientas de trabajo y utensilios domésticos”

El representante prosiguió: “Cumplimos con la declaración consular. Al pasar la frontera no nos dicen nada, pero al llegar a destino, la Aduana no respeta la revisado y aprobado en frontera, y lleva al camión a sus almacenes sin importar la declaración consular y argumentan no contrataron una empresa de transporte internacional y hasta detienen el menaje del hogar (ollas , cocinas y otros utensilios). En caso de no pagar por que nos piden, la maquinaria es decomisada y les piden todo un proceso largo para devolverles sus herramientas de trabajo”.

“Pero no solo es la Aduana, también son algunos efectivos de la Policía, quienes detienen a los compatriotas a su regreso y les piden altas sumas de dinero para permitirles continuar con su retorno. Muchas veces los detienen sin mayor motivo y para darles libertad le piden sumas arriba de los 30 mil bolivianos con la amenaza de culparlos de un delito o decir que son prófugos de la ley en Brasil”, relató Ventura.

“Hay un caso de un compañero tuvo que pagar 25 mil bolivianos, porque capitán de la Policía le dijo que si le daba la gana lo mataba y punto. Lo detuvo y ante el temor sus familiares pagaron”, continuó Ventura.

LA PAZ/AM/Fides