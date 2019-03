El analista del Observatorio Sismológico San Calixto, Fabio Jáuregui, informó a Radio Fides que el movimiento telúrico con una magnitud de 6.8 grados en la escala de Richter tuvo su epicentro en el municipio Gral. Bilbao Rioja del departamento de Potosí a una profundidad de 399 kilómetros a 01:03 horas.

El sismo se sintió en al menos tres regiones, Cochabamba, La Paz y Oruro, además de Perú, Chile y Argentina.

Según el experto el sismo no registró daños personales ni materiales dijo que hasta el momento no hay replicas “No tenemos datos de daño material ni personale, fue de magnitud pero no no se registró daños materiales ni personales pero si se sintió, es un sismo profundidad de 399 km lo cual no causa daños pero sí se llega a sentir en varios lugares, en Cochabamba y La Paz se sintió más”, declaró Jáuregui.

Desde el municipio de Cliza, Radio Fides Punata converso con el Alcalde de ese municipio,Walker Illanes quien informó que el sismo no fue sentido por lo que no hay reportes de daños materiales ni personales.

Así mismo Radio Fides Potosí converso con el gobernador de ese departamento, Juan Carlos Cejas, quien aseguró que no hay reportes de daños.

RadioFides/La Paz