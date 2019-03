El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, calificó de mentiroso al Gobierno, consideran que incumplen la Constitución Política del Estado y las normas vigentes que protegen las reservas naturales del país, por lo que convocaran en las próximas horas a una asamblea para determinar un paro cívico departamental.

“El Gobierno es mentiroso no cumple la Constitución ni las normas vigentes, no seguiremos tolerando que no escuchen la voz de ciudadano y no brinden la información que les estamos pidiendo, la información no debe ser secreto de Estado, están trabajando en nuestro territorio”, cuestionó Ramos.

Hoy Policías intervinieron el bloqueo en la comunidad Chiquiacá, en el afán de despejar la zona para un acto de inicio de operaciones de Petrobras con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Denuncian que las autoridades incumplieron el acuerdo que abrió un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo, fecha en la que se debían retomar las conversaciones sobre las operaciones de Petrobras.

RadioFides/Tarija