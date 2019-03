El apumallku del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) orgánico, Cristóbal Huanca, pidió respetar los derechos de los indígenas y la Constitución para que Bolivia no vaya rumbo al anarquismo.

Huanca cuestionó que el Gobierno no respete los derechos de los indígenas, puso como ejemplo Tariquía, Bala y el Chepete, Qhara Qhara.

“Esos derechos no son respetados eso está pasando con gente que cuestiona el Bala y Chepete, Tariquia, Qhara Qhara, no se respeta nuestra justicia originaria la coordinación no existe con las autoridades nos quieren pisotear a los pueblos indígenas, no lleven al pueblo boliviano a la anarquía que se respete la Constitución”, pidió Huanca.

El jueves un grupo de policías intervinieron un punto de bloqueo en Chiquiacá – Tariquía despejarón la zona para un acto donde participó el presidente de YPFB, Oscar Barriga. Los pobladores de la Reserva Natural de Tariquía cuestionan actividad petrolera en el lugar.

“Repudiamos esos actos, el presidente Morales se cree indígena pero hoy se desenmascaró, no respeta ese derecho que tenemos los indígenas”, dijo Huanca.

RadioFides/Cochabamaba