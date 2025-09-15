13 municipios de Pando reciben fondos para desastres naturales y avanzan en la recuperación de caminos

El presidente de la Asociación de Municipios de Pando (AMDEPANDO), Gary Vom Boeck, confirmó este lunes que 13 municipios del departamento ya recibieron recursos provenientes del crédito destinado a la atención de desastres naturales. Los fondos están son utilizados principalmente en la recuperación de caminos dañados.

En el caso de Cobija, capital departamental, se destinaron 20 millones de bolivianos para mitigar los efectos del desborde del río Acre y, posteriormente, otros 32 millones para obras complementarias como nuevas calles y enlosetados. “Se destinó 20 millones de bolivianos para contener el tema del desborde del río Acre y posteriormente demás recursos son destinados para lo que corresponde a nuevas calles y enlosetados”, indicó.

/// JCP // PANDO ///