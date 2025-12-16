13 partidos y 22 alianzas confirman su participación en las elecciones subnacionales de 2026

Un total de 13 partidos y 22 alianzas políticas confirmaron su participación en las elecciones subnacionales de marzo de 2026, luego de registrar y comunicar oficialmente su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tahuichi Tahuichi, vocal de esta entidad, señaló en entrevista con Radio Fides que entre los casos más relevantes se encuentra el registro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en sus tres facciones, así como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), cuyo futuro dependerá de una decisión de la sala plena del TSE.

Según el calendario electoral, hoy 16 de diciembre marca el último día del empadronamiento masivo para las elecciones de 2026. A partir del 17 y hasta el 22 de diciembre se abrirá el período para el registro de candidaturas y programas de gobierno.

/// APC // LA PAZ ///