Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 9
    Sociedad

    15 municipios de Pando se declaran en emergencia por falta de recursos para enfrentar brote de sarampión

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dinero Bs y $us /Imagen de referencia/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA
    Dinero Bs y $us /Imagen de referencia/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA

    El presidente de la Asociación de Municipios del Departamento de Pando (AMDEPANDO), Gary Von Boeck, informó este viernes que 15 municipios se declararon en estado de emergencia ante la falta de recursos económicos para atender el brote de enfermedades como el sarampión. Explicó que la situación afecta principalmente al sistema de salud, por lo que se solicitó una reunión urgente con autoridades de los tres niveles de gobierno. “Hemos cruzado una nota al gobernador de Pando pidiendo una reunión de emergencia entre el nivel nacional, departamental y municipios”, indicó.

    /// JCP // PANDO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply