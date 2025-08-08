15 municipios de Pando se declaran en emergencia por falta de recursos para enfrentar brote de sarampión

El presidente de la Asociación de Municipios del Departamento de Pando (AMDEPANDO), Gary Von Boeck, informó este viernes que 15 municipios se declararon en estado de emergencia ante la falta de recursos económicos para atender el brote de enfermedades como el sarampión. Explicó que la situación afecta principalmente al sistema de salud, por lo que se solicitó una reunión urgente con autoridades de los tres niveles de gobierno. “Hemos cruzado una nota al gobernador de Pando pidiendo una reunión de emergencia entre el nivel nacional, departamental y municipios”, indicó.

/// JCP // PANDO ///