Magistratura comienza con la recepción de casos observados por vulneración al debido proceso y juicios abreviados forzados

El Consejo de la Magistratura inició la recepción de casos a nivel nacional relacionados con vulneraciones al debido proceso y sentencias obtenidas mediante juicios abreviados bajo presión. El presidente de la institución, Manuel Baptista, informó que el pasado 9 de julio se solicitó a todos los juzgados de ejecución penal del país una revisión detallada de las condenas impuestas a personas privadas de libertad. “Esto a los fines de revisar de manera extraordinaria sentencias que hayan sido dictadas de manera injusta y sin el debido proceso, hay personas que se han sometido a procedimientos abreviados con la única finalidad de tener condena de tiempo mínimo”, afirmó Baptista.

/// EUC // CHUQUISACA ///