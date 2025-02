37,700 adultos mayores ya no reciben la Renta Dignidad por restricciones

La Renta Dignidad, un beneficio mensual otorgado a los adultos mayores, sufre cambios desde el periodo de pago de enero de 2025 de acuerdo con la subgerente de la Renta Dignidad, Grece Corico, alrededor de 37,700 personas jubilados que aun trabajan han sido excluidas de recibir este pago, que hasta el momento asciende a 350 bolivianos mensuales para los no pensionados y 300 bolivianos para los pensionados y rentistas.

Los beneficiarios afectados pertenecen principalmente a tres sectores: Sector privado y público: Aproximadamente 17,700 trabajadores del sector privado han sido excluidos del cobro. Sector castrense: Unos 5,500 militares dejarán de recibir el beneficio. Socios y accionistas: Alrededor de 14,500 personas vinculadas a sociedades comerciales, directores o accionistas, también son parte de los excluidos.

Si se calcula el impacto económico, el Estado dejó de desembolsar alrededor de 13 millones de bolivianos al mes, cifra resultante de multiplicar los 37,700 afectados por 350 bolivianos, monto estándar de la Renta Dignidad.

“A partir de febrero los beneficiarios ya están restringidos, puede visitar las plataformas para aclarar su situación”, dijo Corico a radio Fides.

Este ahorro no tiene un destino específico, pues la normativa actual no establece su uso. No obstante, se destaca que el Fondo de Renta Universal de Vejez, que financia esta ayuda, se nutre de diversas fuentes, como las utilidades de las empresas públicas y el Tesoro General de la Nación. Los recursos no erogados, simplemente, se acumulan y quedarán disponibles para los futuros beneficiarios.

Para quienes se encuentren en los grupos excluidos, hay una opción de aclarar su situación. Si un trabajador del sector privado deja de estar vinculado laboralmente con su empleador o un accionista cede sus acciones, podrán solicitar la rehabilitación del pago.

//GP//LA PAZ