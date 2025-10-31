Close Menu
    Radio online
    viernes, octubre 31
    Política

    A 19 años de su última nacionalización, exministro de Minería advierte el fracaso de la empresa Huanuni

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Empresa Huanuni. | Foto: Archivo MMyM
    Empresa Huanuni. | Foto: Archivo MMyM

    El exministro de Minería, Guillermo Dalence, advirtió que, a 19 años de su última nacionalización, la empresa minera Huanuni no cumplió con las expectativas respecto a su potencial productivo debido a la falta de una adecuada organización interna. Recordó que, tras los enfrentamientos con muertes entre asalariados y cooperativistas en aquel año, la empresa incorporó a los cooperativistas a su planilla, lo que alteró su estructura laboral y operativa.

    “Ese ha sido el problema, no se ha podido influir en los profesionales para que asuman la responsabilidad de organizar la empresa, y fueron sobrepasados por la fuerza de los compañeros cooperativistas. Hasta ahora Huanuni parece una cooperativa más que una empresa”, declaró Dalence a radio Fides Oruro.

    /// JSM // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply