A 19 años de su última nacionalización, exministro de Minería advierte el fracaso de la empresa Huanuni

El exministro de Minería, Guillermo Dalence, advirtió que, a 19 años de su última nacionalización, la empresa minera Huanuni no cumplió con las expectativas respecto a su potencial productivo debido a la falta de una adecuada organización interna. Recordó que, tras los enfrentamientos con muertes entre asalariados y cooperativistas en aquel año, la empresa incorporó a los cooperativistas a su planilla, lo que alteró su estructura laboral y operativa.

“Ese ha sido el problema, no se ha podido influir en los profesionales para que asuman la responsabilidad de organizar la empresa, y fueron sobrepasados por la fuerza de los compañeros cooperativistas. Hasta ahora Huanuni parece una cooperativa más que una empresa”, declaró Dalence a radio Fides Oruro.

