A 2 años de operaciones de los radares, aún no existe reglamentación para interceptar aeronaves irregulares

La instalación del Sistema Integrado de Defensa y Control del Tránsito Aéreo (SIDACTA), concluyó el septiembre de 2023, pero hasta el momento no se aprobó el protocolo o reglamento que permita interceptar las aeronaves o avionetas irregulares en espacio aéreo boliviano, que en su mayoría trasladan droga.

“Con relación a los protocolos, se está coordinando, se está haciendo. Ese protocolo en su momento se dará a conocer, si es que es un material que se debe dar a conocer; pero si es un material restringido o reservado, será de forma interna. Están en pleno trabajo”, respondió el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ángel Morales, a la consulta de la ANF.

La disposición transitoria primera de la ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo establece que la reglamentación será llevada a cabo por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, en un plazo de 180 días computables a partir de la publicación de esa norma. Fue promulgada el 22 de abril de 2014 por el entonces presidente Evo Morales, pasaron 11 años y hasta el momento no se aprobó la reglamentación.

/ EUA / FPF //