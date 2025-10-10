A 43 años del fin de las dictaduras, exdiputado del MIR señala que ambiciones y caudillismo afectan la democracia

A 43 años de la recuperación de la democracia en Bolivia, el exdiputado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Pánfilo Yapu, afirmó que el sistema democrático se ha degenerado en una forma de dictadura. Según su análisis, esto se debe a las ambiciones personales de algunos políticos y al surgimiento de figuras caudillistas que han debilitado a los partidos políticos tradicionales.

“Yo creo que por ambiciones personales se ha degenerado en una dictadura, y eso es lo malo. Yo siempre he criticado al caudillismo, y en todos los partidos políticos que hubieron, el caudillismo ha dañado y destruido a los partidos, y eso es lo que ha dañado a la democracia”, sostuvo.

