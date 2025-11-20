A casi dos años y medio, el presidente Paz devuelve la sede de la APDHB a la activista Amparo Carvajal

Activistas en derechos humanos, plataformas y una multitud de acompañantes presenciaron este jueves cómo el presidente Rodrigo Paz entregó los predios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a Amparo Carvajal, quien había sido impedida de ingresar a este inmueble desde 2023 durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En respuesta, Carvajal, con lágrimas en los ojos, señaló que lo único que hizo fue dar la cara en defensa de los derechos humanos. “Vuelvo a decirles que es su casa, que yo no he hecho más que dar la cara abajo en la vigilia, aprendiendo de ustedes con esas ayudas que me mostraban”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///