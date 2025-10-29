A días del plazo, ministros de Planificación y Economía no precisan fecha para enviar el Presupuesto General del Estado 2026 a la Asamblea

El viernes 31 de octubre vence el plazo para que el Órgano Ejecutivo envíe el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, los ministros de Economía y Planificación, Marcelo Montenegro y Sergio Cusicanqui, no precisaron la fecha en que remitirán el documento al Legislativo ni brindaron detalles sobre los montos destinados a la subvención de combustibles.

“Cuando ya esté remitido a la Asamblea, daremos los parámetros con los que hemos enviado nuestro Presupuesto General del Estado y, obviamente, siempre está sujeto a que la Asamblea lo modifique, lo trate o lo mantenga como tal”, sostuvo.

/// DPC // LA PAZ ///