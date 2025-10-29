Close Menu
    A días del plazo, ministros de Planificación y Economía no precisan fecha para enviar el Presupuesto General del Estado 2026 a la Asamblea

    Presupuesto General del Estado (PGE) 2025
    El viernes 31 de octubre vence el plazo para que el Órgano Ejecutivo envíe el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, los ministros de Economía y Planificación, Marcelo Montenegro y Sergio Cusicanqui, no precisaron la fecha en que remitirán el documento al Legislativo ni brindaron detalles sobre los montos destinados a la subvención de combustibles.

    “Cuando ya esté remitido a la Asamblea, daremos los parámetros con los que hemos enviado nuestro Presupuesto General del Estado y, obviamente, siempre está sujeto a que la Asamblea lo modifique, lo trate o lo mantenga como tal”, sostuvo.

