A dos semanas de dejar el poder, el presidente Arce afirma que se va tranquilo “y por la puerta grande”

A pocos días de concluir su mandato, el presidente Luis Arce afirmó que entró por la puerta grande y se irá de la misma manera, cumpliendo el mandato del pueblo boliviano. La primera autoridad del país aseguró que durante sus cinco años de gestión entregó 70 mil obras en todo el territorio nacional y reiteró que su gobierno trabajará hasta el último día.

“La conciencia está tranquila, hemos trabajado, no hemos lagarteado (…) Entramos por la puerta y nos vamos a ir por la puerta grande”, expresó el mandatario al hacer un balance de su gestión.

/// APC // LA PAZ //