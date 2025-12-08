Close Menu
    Política

    A horas del cierre de postulaciones, más de 75 profesionales buscan ser vocales del TSE

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Órgano Electoral TSE postulantes vocales TSE /Imagen Ilustrativa/
    A pocas horas de que concluya el plazo para las postulaciones a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 78 profesionales ya se registraron para participar en el proceso. De este total, 48 son varones y 30 mujeres provenientes de distintas regiones del país. La comisión mixta del Legislativo, encargada de recibir la documentación, convocó a la población a continuar presentándose y participar en la preselección y elección de las nuevas autoridades del órgano electoral.

    El plazo para entregar los requisitos fenece este lunes 8 de diciembre a las seis de la tarde. Desde mañana iniciará una nueva etapa del proceso.

    /// APC // LA PAZ ///

