A horas del cierre de postulaciones, más de 75 profesionales buscan ser vocales del TSE

A pocas horas de que concluya el plazo para las postulaciones a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 78 profesionales ya se registraron para participar en el proceso. De este total, 48 son varones y 30 mujeres provenientes de distintas regiones del país. La comisión mixta del Legislativo, encargada de recibir la documentación, convocó a la población a continuar presentándose y participar en la preselección y elección de las nuevas autoridades del órgano electoral.

El plazo para entregar los requisitos fenece este lunes 8 de diciembre a las seis de la tarde. Desde mañana iniciará una nueva etapa del proceso.

/// APC // LA PAZ ///