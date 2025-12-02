A más de una semana del anuncio del presidente, bancadas denuncian que la comisión de la verdad no funciona

A más de una semana del anuncio del presidente Rodrigo Paz, la comisión de la verdad sobre hidrocarburos sigue no funciona. No se conoce quiénes la integran ni cuál será su cronograma de trabajo. El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, llamó al gobierno poner en marcha la comisión para esclarecer el daño económico causado al país por la corrupción y el robo en el sector hidrocarburos, tal como lo denunció el presidente Rodrigo Paz.

Por su parte, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, comentó que ya solicitó al gobierno formar parte de la comisión de la verdad, pero hasta la fecha no recibió respuesta. «Por ley me corresponde asumir una situación como diputada, toda vez que nuestra tarea es fiscalizar», expresó.

/// APC // LA PAZ ///