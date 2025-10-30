Close Menu
    Política

    A una semana de dejar el poder, Arce y sus ministros no asumen responsabilidad por la recesión económica del país

    Rocio Chavez
    Luis Arce - Ministros de Estado
    A una semana de concluir su gestión, el presidente Luis Arce y sus ministros evitaron asumir responsabilidad por la crisis económica que atraviesa Bolivia. En sus últimas declaraciones, culparon a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar créditos, pese a que el Ejecutivo fue el encargado de administrar la economía nacional durante los últimos años.

    “Nos van a extrañar, solo vean las cifras récord, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

