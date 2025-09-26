A una semana de emitirse su orden de aprehensión, autoridades no logran dar con el paradero del hijo del presidente Arce

A siete días de haberse emitido una orden de aprehensión contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, su paradero sigue siendo desconocido. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que no existe registro de flujo migratorio que indique una salida legal del país. La Policía continúa con operativos y allanamientos en distintos puntos.

“El propio presidente ha expresado que todos debemos someternos ante la ley, y precisamente por estas acciones, la Policía Boliviana está extremando esfuerzos para cumplir con el requerimiento fiscal por delitos de agresión a su pareja. No existe un flujo migratorio desde los lugares en los que podría estar”, declaró.

// APC /// LA PAZ ///