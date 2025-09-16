Close Menu
    Abastecimiento de combustible depende de aprobación de créditos

    Dólares - combustible /Imagen Ilustrativa/
    El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró este martes que el abastecimiento de combustible es una prioridad para el Gobierno central y por ello se exige diariamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de créditos que permitan garantizar su compra.

     “¿Con qué vamos a comprar el combustible? Es con dólares, no con pesos bolivianos. Nuestro ministro de Hidrocarburos está haciendo todas las acciones correspondientes para que se garantice los combustibles”, afirmó Montaño.

    /// DPC // LA PAZ ///

