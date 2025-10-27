Abogada de exjuez Lea Plaza responsabiliza al exministro de Justicia y Régimen Penitenciario por su muerte

Zuleyka Lanza, abogada del exjuez Fernando Lea Plaza, responsabilizó en las últimas horas al exministro de Justicia, César Siles, a la Policía y a Régimen Penitenciario por el fallecimiento de su defendido, ocurrido en la casa donde cumplía arresto domiciliario por el caso “consorcio”, cuyo objetivo era la destitución de la magistrada Fanny Coaquira. La jurista señaló que el Estado debe asumir responsabilidad por la muerte de Lea Plaza, quien fue un colaborador en el esclarecimiento del caso.

“Este hecho debe investigarse por el delito de homicidio-suicidio”, afirmó Lanza, quien pidió al nuevo gobierno asumir medidas frente al accionar de la justicia, al considerar que la actuación de las autoridades derivó en la muerte de una persona.

