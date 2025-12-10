Abogado del hijo de Marco Antonio Aramayo denuncia que Arce firmó más de mil transferencias del Fondo Indígena

Joel Lara, abogado del hijo de Marco Antonio Aramayo, denunció este miércoles que el expresidente Luis Arce firmó más de mil transferencias de recursos económicos del Fondo Indígena. Según el jurista, los beneficiarios habrían sido alrededor de cuatro mil sindicatos y dirigentes sindicales, quienes recibieron la mayor parte de estos recursos.

Lara informó que envió una carta al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara para poner en su conocimiento estas transferencias. “En el caso del Fondo Indígena, quien denunció estuvo siete años en detención preventiva y los casos del señor Marco Antonio Aramayo siguen abiertos. Estamos sorprendidos por la aprehensión, ya que ayer dejamos una carta al presidente y vicepresidente para que conozcan que Arce firmó estas transferencias”, afirmó.

