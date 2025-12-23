Abogado presenta acción popular para anular el Decreto Supremo 5503

El abogado Wilmer Juan Vásquez Flores presentó en las últimas horas una acción popular ante la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos. El jurista sostuvo que la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) en su esencia y que su objetivo es lograr la anulación del decreto para proteger la economía de los sectores más necesitados.

“Pedimos la nulidad del decreto porque es inconstitucional; no es una medida económica, es un paquete neoliberal que beneficia a grandes capitales y empobrece al pueblo”, afirmó.

// DP /// LA PAZ ///