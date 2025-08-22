Abogados de Áñez esperan que la próxima semana sea liberada por plazos vencidos tras instrucción del TSJ

Los abogados de la ex presidenta Jeanine Áñez aseguran que todos los plazos de sus detenciones preventivas ya vencieron en reiteradas ocasiones, por lo que esperan que, a más tardar la próxima semana, sea puesta en libertad en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El abogado Luis Guillén señaló que la disposición de la máxima instancia judicial del país obliga a los jueces a actuar en derecho y garantizar el respeto al debido proceso.

Áñez enfrenta nueve procesos en la justicia ordinaria, de los cuales en seis permanece con detención preventiva que, según su defensa, deberían quedar sin efecto por plazos vencidos. Sin embargo, continúa en prisión desde hace más de cuatro años por el caso Golpe de Estado I. Paralelamente, sus abogados presentaron un recurso de revisión extraordinario con el fin de anular la sentencia de 10 años de cárcel impuesta en el caso Golpe de Estado II.

/// APC // LA PAZ ///