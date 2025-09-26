Close Menu
    Seguridad

    Abogados de Chuquisaca cuestionan accionar “blando” de la justicia con Cáceres y Terán y piden auditoría de la Magistratura

    Rocio Chavez
    Elba Terán y Félix Cáceres
    El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Juan Pablo Cervantes, cuestionó este viernes las decisiones judiciales que otorgaron medidas sustitutivas a Elba Terán y al exzar antidrogas del gobierno de Evo Morales, Félix Cáceres. Observó que en el primer caso solo se dictó una detención preventiva de 30 días, y en el segundo se concedió detención domiciliaria.

    “Ojalá el Consejo de la Magistratura empiece a tomar en cuenta estos aspectos, ya que hace días hablábamos del tema de la detención preventiva, y miren cómo en algunos casos no se aplican los mismos criterios. En algunos casos los jueces son sumamente duros y en otros sumamente blandos”, afirmó Cervantes, a tiempo de pedir una auditoría para evaluar la actuación de los jueces en estos procesos.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

