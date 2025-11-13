Abogados piden al Ministerio de Justicia eliminar el RPA y respetar la competencia de los colegios profesionales

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, pidió este jueves al Ministerio de Justicia eliminar el Registro Público de Abogados (RPA), al que identificó como una instancia “paralela” y “vulneratoria” de la autonomía de los colegios profesionales. La solicitud surge tras el comunicado de esta cartera de Estado que devuelve la competencia de juzgamiento en procesos disciplinarios a los entes colegiados departamentales y nacional.

“Ojalá que definitivamente esta devolución, para que todos los colegas puedan ser procesados por los tribunales de los colegios departamentales y el colegio nacional, obedezca también a que todos los colegas tengan que estar inscritos”, manifestó.

