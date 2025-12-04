Close Menu
    Abren y notarían oficinas de exmagistrados autoprorrogados para avanzar en el proceso investigativo por denuncias en su contra

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Paola Verónica Prudencio - Presidenta del TCP
    Este jueves, en la ciudad de Sucre, se realizó la apertura y el notariado de las oficinas de los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el marco de la denuncia penal presentada en su contra por violencia política y falsedad ideológica. La presidenta del TCP y denunciante del caso, Paola Verónica Prudencio, informó que notarios de fe pública acompañaron todo el proceso.

    “Se ha hecho el relevamiento de la información y está notariada a través de notarios de fe pública, que entiendo han concluido este trabajo el día de ayer, y en el transcurso del día o quizá hasta mañana puedan hacernos llegar las actas”, manifestó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

