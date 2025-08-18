Activan alerta migratoria contra Rafael Arce, hijo del presidente, por caso “Adán y Eva”

Se activó una alerta migratoria contra el hijo del presidente, Luis Arce, Rafael Arce, investigado por la compra millonaria y presuntamente irregular del predio “Adán y Eva”. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, recordó esta jornada que el caso fue abierto en 2024 y que por el mismo el hijo de la autoridad acudió a declarar el pasado 24 de mayo. “Es importante hacer conocer una alerta migratoria en contra de esta persona, dentro de la investigación, dentro del marco de la objetividad. Nosotros no venimos a hacer persecución a nadie”, aseveró.

/// MOS // CHUQUISACA ///