Activista ambiental anuncia Acción Popular contra YPFB para resarcimiento de daños por combustibles

Desde la ciudad de Oruro el activista ambiental Teodoro Blanco, de la fundación Pueblos de Montaña, anunció este miércoles que interpondrá una acción popular contra YPFB por la presunta venta de gasolina de mala calidad. Denunció que su vehículo presentó fallas a causa del combustible y llamó a los sectores populares a sumarse a esta iniciativa para exigir responsabilidades.

“A partir de esos informes técnicos, vamos a pedir que la misma universidad intervenga, porque no puede ser que, a título de escasez, podamos llegar a esta situación. Por este medio, llamamos a todos los afectados para sumarse a este problema. Pediremos también una reparación de daños, donde, si se demuestra que los vehículos se dañan por el combustible, están obligados como autoridades a reparar el daño”, afirmó.

// JH /// ORURO ///