Actualización de la plataforma biométrica será uno de los desafíos del nuevo TSE

El proceso de empadronamiento se desarrollará desde este 4 hasta el 16 de diciembre.

Durante el acto de empadronamiento masivo en la ciudad de Sucre, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, expresó su esperanza de que los nuevos vocales que serán designados para esta instancia encaren la renovación de equipos y la actualización de la plataforma biométrica. La autoridad también convocó a los jóvenes de todo el país a empadronarse para participar en los comicios subnacionales de marzo de 2026.

“Ustedes saben que tenemos equipos que datan de 2009 y 2010, y que ya han cumplido su ciclo vital. Es el momento de renovarlos, pero no lo hemos podido hacer por una serie de circunstancias. Ojalá que el nuevo Tribunal pueda llevar adelante el proceso de actualización de la plataforma biométrica”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///