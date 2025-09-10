Acuerdo de no agresión ni guerra sucia entre candidatos avanza sin la presencia de Lara

El hotel Marriott en Santa Cruz fue el escenario elegido para el “Encuentro por la Democracia”, que reunió a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que disputarán la segunda vuelta de los comicios nacionales el próximo 19 de octubre. El encuentro busca la firma de un pacto de “no agresión” y rechazo a la guerra sucia durante la etapa preelectoral. A la cita asistieron Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velásco de Alianza Libre, además de Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aunque sin su compañero de fórmula, Edman Lara.

“Es una constante de llegar a un aeropuerto o a algún espacio donde hay grupos organizados de agresión, y él, antes de dejar a su mujer e hijo en La Paz, prefirió esperar y llegar en el vuelo de esta noche. Queremos que se haga un buen uso de la democracia”, afirmó Paz.

/// RA // SANTA CRUZ ///