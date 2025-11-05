Acusan a Arce, Del Castillo, Aguilera y otras autoridades de planificar el caso 26J

El exsegundo comandante de Inteligencia del Ejército, Fernando Iriarte, implicado en el caso de la toma militar de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, acusó este miércoles al presidente Luis Arce, al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, al exgeneral Juan José Zúñiga, al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y a un mayor de la Policía de apellido Sanjinés, de haber planificado el caso denominado 26J. En la oportunidad, emplazó a Zúñiga a decir su verdad para esclarecer los hechos.
“El gobierno tenía algo planificado a través del general Zúñiga, que era nuestro comandante del Ejército, y nosotros como subalternos lo único que hicimos fue cumplir órdenes”, afirmó.
/// APC // LA PAZ ///
Facebook Comentarios