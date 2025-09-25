Acusan a autoridades del municipio y la gobernación de Potosí por el deterioro del Cerro Rico

La concejal potosina Reina Menacho acusó este jueves a las autoridades municipales y departamentales de ser cómplices del deterioro del Cerro Rico de Potosí. Según la edil, tanto el Gobierno Autónomo Municipal como la Gobernación no ejercieron acciones efectivas para preservar el monumento nacional ni evitaron la actividad minera por encima de la cota 4.400, donde está prohibida la explotación.

“La Gobernación y el municipio también tenían sus responsabilidades, pero no han hecho nada, y eso se lo hemos hecho conocer a través de informes y denuncias en los medios de comunicación”, afirmó Menacho.

/// GC // POTOSÍ ///