Adultos mayores en Oruro mantienen la esperanza de un incremento a la Renta Dignidad

Adultos mayores en Oruro mantienen la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla su promesa de campaña e incremente la Renta Dignidad. El representante del sector, Germán Ávila, reconoció que un aumento hasta los Bs 2.000 es inviable por la crisis económica que atraviesa el país, pero pidió un ajuste que les ayude a cubrir el alza de los precios en los productos básicos.

“Todo ha subido, esperemos que esto cambie por la unidad de los bolivianos y obviamente creo que con la subida del dólar y la canasta familiar merecemos que nos aumenten algo. Tampoco vamos a exagerar pidiendo los dos mil bolivianos, tenemos que ser solidarios con nuestro país”, señaló.

/// JSM // ORURO ///