Afines a Edman Lara cuestionan declaraciones de Evo Morales y le recuerdan que ya tuvo su oportunidad en el gobierno

Seguidores del vicepresidente electo, Edman Lara, en Oruro se pronunciaron este jueves sobre las declaraciones del exmandatario Evo Morales, quien afirmó que el nuevo gobierno es débil. Luis Paucara, aliado de Lara, aseguró que Morales ya tuvo la oportunidad de ser gobierno y “decepcionó” a la población.

“Se nos tilda de masistas porque tenemos movimientos sociales del área rural y de las periurbanas, pero ese movimiento nunca le ha pertenecido al MAS. Lamentablemente hemos sido engañados”, declaró.

/// JSM // ORURO ///