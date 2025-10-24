Close Menu
    Agrarios de Cochabamba denuncian que privados que importan combustible subieron el precio y piden al Gobierno reglamentar la libre importación

    Rocio Chavez
    Importación de Combustibles /Imagen de referencia/ Foto: Ahora el Pueblo
    La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) pidió al Gobierno este viernes que reglamente la libre importación de combustibles, denunciando que los privados que realizan esta actividad venden el litro a Bs 14. El vicepresidente del sector, Rolando Morales, indicó que esta actividad no cuenta con un control adecuado y afecta sus costos de producción.

    “Ante la falta de combustible, y especialmente de diésel subvencionado, para no perder los mercados tuvimos que comprar el litro a 13 bolivianos, y hoy fue ajustado a 13,90. A esto se suma la aprobación de la ley corta que autoriza la libre importación, por lo que es importante que se establezca su reglamentación”, sostuvo.

    // CM /// COCHABAMBA ///

