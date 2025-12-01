Agroambiental denuncia que avasallamientos fueron protegidos por autoridades encargadas de combatirlos

El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, denunció este lunes que varios hechos de avasallamiento en el país fueron protegidos por autoridades encargadas de combatirlos. Méndez indicó que se coordina con el viceministerio de Autonomías para obtener la información necesaria e iniciar auditorías en varios casos.

“El tema del avasallamiento es un problema central en la administración de justicia y, en particular, en la justicia agroambiental, porque desde los espacios que nosotros conocemos se advierte también que esos procesos de avasallamiento estaban de alguna manera camuflados por las autoridades que ya no están”, aseveró.

